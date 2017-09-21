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Kul'da FETÖ'ye 2 tutuklama

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 kadın gözaltına alındı

21 Eylül 2017 01:12

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 12 Eylül\'de kapatılan FETÖ derneklerinde yönetici ve üye oldukları belirlenen 10 kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3\'ü, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.B. ve H.F. tutuklandı, G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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