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"Kulaklarım ilk kez bir kızın babasından doğum yaptığını işitiyordu..."

"Kitabı yazmaktaki amaçlarımdan biri de..."

21 Mart 2018 16:06

"Kulaklarım ilk kez bir kızın babasından doğum yaptığını işitiyordu ve bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşündüm."

Gazeteci ve CNN TÜRK haber spikeri Büşra Sanay, 2015'te bir röportaj öncesi yaşadığı bu olay sonrası aile içi cinsel istismarı araştırmaya başladı.

Mağdurlarla, tanıklarla, uzmanlarla konuştu, üniversite öğrencilerine anket yaptı.

Sanay'ın 'Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği' adlı kitabı, çocuk istismarına karşı yeni düzenlemenin tartışıldığı bir dönemde çıktı.

Sanay, 13 günde 7. baskısını yapan kitabını ve araştırmasının detaylarını BBC Türkçe'ye anlattı:

"Düşünüyorsun 'Bu kadar üstü örtülen bir konu nasıl bu kadar talep gördü?' diye. Sonra düşündüm ki, biz bu konuyu zaten konuşmayı sevmediğimiz için okumayı seviyoruz. O yüzden bu kadar ilgi görüyor."

Taciz vakalarının göç, ekonomik sebepler ve eğitim gibi etmenlerle sınırlı olmadığını söyleyen Sanay, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitabı yazmaktaki amaçlarımdan biri de bu olayların sadece 'Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaşanmadığını göstermekti. Uzun yıllar çok iyi holdinglerde, çok iyi noktalarda olan insanların kızlarıyla ilişki yaşadığı dava dosyaları biliyorum.

"Türkiye'de cezalar caydırıcı ama uygulanabilirliğini konuşmamız gerekiyor. Bu zaman aşımı olmaması gereken bir vaka. Uzun yıllar sonra cesaretini toplayıp şikayet etmek isteyen kişi bunu yapamaz çünkü karşısında kapı duvar var..."

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