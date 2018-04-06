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Spor

Kulaklar Fethiye'de gözler derbide

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 38 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka'da pazar günü oynanacak Altay derbisi öncesi yarın kulaklar Fethiye'den gelecek haberde olacak

06 Nisan 2018 17:30

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 38 yıl sonra TFF 3\'üncü Lig\'e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka\'da pazar günü oynanacak Altay derbisi öncesi yarın kulaklar Fethiye\'den gelecek haberde olacak. 
Ligde son 5 hafta öncesi Karşıyaka\'nın 10 puan önünde olan Fethiyespor, yarın Sakaryaspor\'u evinde yenerse yeşil-kırmızılı ekip Altay\'a yenildiği takdirde küme düşecek. Geçen hafta alt sıralardaki diğer rakibi Nazilli Belediyespor karşısında 8 maçlık galibiyet özlemine 4-1\'lik skorla son veren Karşıyaka, Fethiye\'nin puan kaybı durumunda ise çok az da olsa umutlanacak. 
Karşıyaka\'nın ligde kalması için 28 puandaki Fethiye\'nin tüm maçlarını kaybetmesi, 23 puanı bulunan Nazilli\'nin de 29 puana ulaşmaması koşuluyla kalan 5 maçta en az 3 galibiyet, 2 beraberlik alması gerekiyor. 
Bu sezon 6 puanı silinen ve 29 maçta 18 puan toplayabilen İzmir temsilcisi 5\'te 5 yaparsa ise bu iki rakibinin 33 puanı geçmemesini bekleyecek. Grupta kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Altay\'da taraftarlar, Karşıyaka\'nın içinde bulunduğu zorlu durum nedeniyle derbide yapmayı planladıkları koreografiyi iptal etti.

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