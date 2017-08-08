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Kulak çubuğu yuva yıktı!

Hülya Ş., 100 bin lira tazminat davası açtı

08 Ağustos 2017 11:04

İstanbul'da muhasebeci Emrullah Ş., 3 aylık öğretmen eşi Hülya Ş.'nin kulak çöpüyle kulak zarını patlattığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Eşinin kendisine psikolojik olarak şiddet uıyguladığını söyleyen Emrullah Ş., "Beni her türlü zarara uğrattı" diyerek, "Kulağımı temizlerken kulak çöpünü ittirip kulağımın içine soktu. Kulak zarımı patlattı" dedi.

Beykoz Aile Mahkemesi'ne açılan davadaki iddialara göre, Emrullah Ş. (36) ile Hülya Ş. (26) çifti, 6 yıllık birlikteliğin ardından 10 ay önce evlendi. Ancak bir süre sonra çift arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Hülya Ş.'nin kendisine psikolojik olarak şiddet uyguladığını belirten Emrullah Ş., "Sürekli bana ve aileme karşı sözlü ve mesajlar ile hakaretlerde bulundu. Evde huzur kalmadı. Elektriği, suyu açık bırakarak beni zarara uğrattı. Kulağımı temizlerken kulak çöpünü ittirip kulağımın içine soktu. Kulak zarımı patlattı" diyerek 3 aylık evliyken boşanma davası açtı.

100 bin lira tazminat istedi

Eşinin kendisine boşanma davası açtığını arkadaşlarından öğrenen Hülya Ş. ise karşı dava açarak 100 bin lira tazminat talep etti. Hülya Ş., "İddialar yalan. TV bile izlemem" dedi. Hülya Ş., "Her banyo çıkışı elinde kulak çöpü olurdu. Kulağını temizlerken vurmaya çalıştı. Bu sırada kulak çöpü kulağına girdi. Ben bir şey yapmadım" diye konuştu

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