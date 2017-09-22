Kula'da, FETÖ'den 2 kadın daha tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA Kula İlçesi\'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, biri Belediye Başkanı Hüseyin Tosun\'un ablası, 2 kadın tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 12 Eylül\'de kapatılan FETÖ derneklerinde yönetici ve üye oldukları belirlenen 10 kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3\'ü, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kula Belediye başkanı Hüseyin Tosun\'un ablası A.T. ile S.K. tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Böylece, gözaltına alınan 10 kadından 6\'sı tutuklanırken, 4\'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış oldu.