Kula Er Meydanı'nda zafer Serhat Gökmen'in

Hikmet SEPET / KULA, (DHA) -

Kula\'nın Düşman İşgali\'nden Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında bu yıl 23\'üncüsü düzenelenen Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu.

Spor Toto Yeni Kula Spor Kompleksi Güreş Sahası\'nda kurulan er meydanında 27 başpehlivan ve 175 pehlivanın katıldığı güreşlerde finalde İsmail Koç\'u yenen Gökmen mutlu sona ulaştı. İsmail Koç ikinci, Kaan Kaya ve Arif Akın ise üçüncü oldu.

Ata sporu olan güreşe her zaman sahip çıkacaklarını belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, \" Bu yıl 23\'üncüsünü düzenlediğimiz yağlı pehlivan güreşlerimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Sporun her branşına destek veriyoruz. Gençlerimizin kendilerini geliştirip başarılı sporcu olabilmeleri için voleybol, basketbol, tenis ve yüzme havuzunun bulunduğu çok amaçlı spor kompleksimizi faaliyete geçireceğiz\" şeklinde konuştu.

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