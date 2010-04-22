Kül bulutunun maliyeti 1.7 milyar doları aştı

İzlanda'daki yanardağın püskürttüğü kül yüzünden oluşan kül bulutunun havayollarına verdiği zarar 1,7 milyar doları aştı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayollarındaki iptaller nedeniyle, özellikle 17-19 Nisan tarihlerinde günlük zararın 400 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Volkanik kül bulutunun, küresel havacılığın yüzde 29'unu ve 1,2 milyon kişiyi etkilediği belirtiliyor.

Kül bulutunun havayollarına maliyetinin, 11 Eylül'den daha fazla olduğuna da dikkat çekiliyor.

Havayolu sektörü, Avrupa Birliği'nden tazminat talep ediyor.

Geçen yıl 9,4 milyar zarar eden Havayolu sektörünün, bu yıl 2,8 milyar dolar zarar edeceği tahmin ediliyor. (aa)