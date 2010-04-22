T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kül bulutunun maliyeti 1.7 milyar doları aştı

22 Nisan 2010 13:05

İzlanda'daki yanardağın püskürttüğü kül yüzünden oluşan kül bulutunun havayollarına verdiği zarar 1,7 milyar doları aştı.
     Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayollarındaki iptaller nedeniyle, özellikle 17-19 Nisan tarihlerinde günlük zararın 400 milyon dolar olduğunu bildirdi.
     Volkanik kül bulutunun, küresel havacılığın yüzde 29'unu ve 1,2 milyon kişiyi etkilediği belirtiliyor.
     Kül bulutunun havayollarına maliyetinin, 11 Eylül'den daha fazla olduğuna da dikkat çekiliyor.
     Havayolu sektörü, Avrupa Birliği'nden tazminat talep ediyor.
     Geçen yıl 9,4 milyar zarar eden Havayolu sektörünün, bu yıl 2,8 milyar dolar zarar edeceği tahmin ediliyor. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24