Kül bulutu yeniden etkili

T24 -

THY, İtalya seferlerini yapamadı

Avrupa'da hava trafiği felç olmuştu

SHGM'den yapılan açıklamada, Eyjafjallajökull'un patlaması sonucu oluşan volkanik kül bulutlarının Avrupa hava sahasını kısmen de olsa yeniden etkilemeye başladığı belirtildi.İtalya'da özellikle Milano, Roma, Pisa ve Floransa havaalanlarının trafiğe kapatıldığı, bulutların dağılmasıyla uçuşların yapılmaya başlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:''Almanya'nın Münih ve Nürnberg havaalanları da halen kapalı olup Güney Almanya, İsviçre ve Avusturya'nın da kül bulutlarından çeşitli oranlarda etkilenmesi beklenmektedir.''İzlanda'dan yayılan kül bulutları etkisini yine gösterdi.İngiltere, İsparya, Fransa ve İtalya'ya kadar gelen kül kül bulutları, yarın Ege'nin güneyini hafif de olsa etkileyecek. Bulutların, İzmir ve Muğla arasında görülmesi bekleniyor, kül yoğunluğu çok az olacak.İspanya'da dün birçok havaalanı geçici olarak kapatılmış, Barcelona'daki El Prat havalanında iptal edilen uçuşlar yüzünden yaklaşık 28 bin yolcu mağdur olmuştu.THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün yapılması gereken TK 1861 Roma, TK 1865 Bologna ve TK 1874 Milano seferleri kül bulutları nedeniyle gerçekleştirilemedi.NTV'nin haberine göre öte yandan, Freebird Havayolları'nın İstanbul-Madrid seferini yapmaya hazırlanan FHY-505 sefer sayılı yolcu uçağı, ön dikmesinde meydan gelen arıza nedeniyle pist başından geri döndü.Geri dönen uçak teknik arızanın giderilmesi için hangara çekilirken, yolcular başka bir uçakla Madrid'e gönderileceği bildirildi.14 Nisan günü faaliyete geçen ve patlamasının ardından yoğun kül bulutları püskürten Eyjafjallajökull, halen faaliyetini sürdürüken Avrupa'ya kabus gibi bir hafta yaşatmıştı.En az 6 milyon yolcu kül bulutundan etkilenirken, hava ulaşımının aksamasının maaliyeti de en az 1 milyar dolar olarak ifade edilmişti.Norveç Başbakanı ülkesine dönememiş, işlerini iPad ile yapmış, Almanya Şansölye'si Merkel de yine bir süre Almanya'ya dönememişti.Kattin Katliamı anma törenlerine katılmak için Polonya Kuvvet Komutanlar ve Başbakan'ın bulunduğu uçak düşmüş, hayatını kaybedenler için düzenlenen törene yine pek çok devlet lideri kül bulutları nedeniyle katılamamıştı.