Kül bulutu Türkiye'yi etkilemeye başladı

T24 - Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İzlanda'daki yanardağın patlamasının ardından oluşan volkanik kül bulutunun, Türkiye'nin hava sahasını da etkilemeye başladığını bildirdi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlarn da, toz ve kül bulutunun bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde hafif de olsa etkisini göstermesinin tahmin edildiğini açıkladı.





Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, İzlanda'nın güneyinde ''Eyjafjallajokull'' buzulu altındaki yanardağın 15 Nisan'da patladığı anımsatıldı.





Patlama sonucu oluşan volkanik kül bulutunun Türkiye'nin de hava sahasını etkilemeye başladığı belirtilen açıklamada, ''Söz konusu kül bulutu nedeniyle ülkemiz hava sahası FL 200- FL 350 arasında bugün saat 16.30L'den 19.04.2010 saat 12.00 L arasında kapatılmış olup, G1770 numaralı dahili, A1401 numaralı harici NOTAM ile tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulmuştur'' denildi.





Açıklamada, ''İstanbul FIR'ın volkanik kül bulutundan 03:00 L itibarıyla etkilenmesinin beklendiğini'' kaydedildi.





Yetkililer, Zonguldak, Samsun ve Sinop'ta uçuş yapılmasına yasak getirildiğini, bu illerin hava sahasında 20 bin-35 bin feet arasındaki yüksekliklerde uçuş yapılamayacağını belirttiler.







'Gereksiz paniğe kapılmayın'







Çağlar, son uydu görüntülerine göre toz ve kül bulutunun halen Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'ın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyılarının açıkları, İtalya, İspanya, İngiltere'nin kuzeyi ve kuzey Avrupa üzerinde etkili olduğunu söyledi.





Uydu görüntülerinin sürekli takip edildiğini belirten Çağlar, şunları kaydetti:





''Toz ve kül bulutu yer seviyesinden özellikle 6 bin ile 10 bin metre üzerinde yayılım göstermekte olup, belirtilen bölgelerde uçuş faaliyetleri açısından tedbirli olunması gerekmektedir. Bu kütlenin yer seviyesinde önemli bir etkisinin olmayacağı düşünülerek, halkımızın gereksiz paniğe kapılmaması tavsiye edilmektedir.''





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:





"Beklenen Meteorolojik Hadise





18.04.2010 PAZAR 18.00 TSİ İTİBARİYLE VOLKANİK PATLAMA ETKİ DEĞERLENDİRMESİ





Genel Durum





Alınan son uydu görüntülerine (18.00 TSİ) göre; toz ve kül bulutu halen Romanya, Bulgaristan, Yunanistan’ın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyılarının açıkları, İtalya, İspanya, İngiltere’nin kuzeyi ve kuzey Avrupa üzerinde etkili olmaktadır.





Ülkemizin kuzey kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz Kıyıları (Samsun, Zonguldak, Sinop, Ordu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bartın) ile İstanbul’un kuzey çevrelerinde hafifte olsa etkisini göstereceği tahmin ediliyor.





Toz ve kül bulutu yer seviyesinden özellikle 6000 ila 10.000 metre üzerinde yayılım göstermekte olup, belirtilen bölgelerde uçuş faaliyetleri açısından tedbirli olunması gerekmektedir. Bu kütlenin yer seviyesinde önemli bir etkisinin olmayacağı düşünülerek, halkımızın gereksiz paniğe kapılmamaları tavsiye edilmektedir.





Uydu görüntüleri takip edilerek, atmosferik sirkülasyon ve önümüzdeki periyotlarda üst seviye rüzgarlarının yön ve şiddetindeki değişiklikler dikkate alınarak yeni değerlendirmeler yapılacaktır.





Oluşması Muhtemel Riskler Görüş mesafesinde düşme



Alınabilir Önlemler



Uyarı Yapan Merkez Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü"

