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Dünya

Kül bulutu sonrası 1000 uçuş daha iptal

İzlanda'da geçen ay faaliyete geçen Eyjafjallajökull Yanardağı'nın yarattığı kül bulutu dalgasının etkisi sürüyor.

17 Mayıs 2010 03:00

T24 - İzlanda'da geçen ay faaliyete geçen Eyjafjallajökull Yanardağı'nın yarattığı kül bulutu dalgası, Avrupa'da hava ulaşımını yeniden aksatmaya başlarken yaklaşık 1000 uçuş ertelendi.





Avrupa hava trafik güvenliği kurumu Eurocontrol, İngiltere ve Kuzey Avrupa'da yaklaşık 1000 uçuşun iptal edileceğini açıkladı.


Londra'daki Heathrow, Gatwick ve City havaalanları, gece yarısı hava trafiğine kapatıldı.


Bu havaalanlarında, uçuşlar sabah saatlerinden itibaren sınırlı olarak başladı.


BBC Türkçe'nin haberine göre ancak yolcular, gün boyunca uçuşlarının gecikmeli yapılacağı, hatta iptal edilebileceği yolunda uyarıldı.


Yolculara, seyahat etmeden önce havayolu şirketleriyle temasa geçmeleri çağrısı yapıldı.


İskoçya ve Galler'in büyük bölümünde de uçuşlar yapılamıyor.


İngiltere'nin bazı bölümlerinde uçuş kısıtlamalarının yarına dek sürmesi bekleniyor.


İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de de, bir süredir uçuşlar yapılamıyor.



Hollanda da olumsuz etkilendi



Öte yandan kül bulutu dalgasının hava ulaşımını en olumsuz etkilediği ülkelerden biri de, Hollanda.


Ülkenin iki büyük kenti Amsterdam ve Rotterdam'da havaalanları sekiz saat süreyle kapatıldı.


İki havaalanında uçuşlar öğleden sonra yeniden başladı.


İzlanda'da geçen ay faaliyete geçen Eyjafjallajökull Yanardağı'nın püskürttüğü kül bulutları, geçen ay Avrupa'da havayolu taşımacılığına ağır darbe vurmuş, bir hafta içinde 95 binden fazla uçuşun iptal edilmesi nedeniyle yüzbinlerce yolcu mahsur kalmıştı.


Yanardağdan yükselen kül bulutlarının uçakların motoruna zarar verebileceği endişesiyle geçen ay birçok Avrupa ülkesi altı gün boyunca uçuş yasağı uygulamıştı.


Yasak, testlerin düşük yoğunluklu kül bulutlarının uçak motorlarına zarar vermediğinin tespit edilmesi üzerine kaldırılmıştı.

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