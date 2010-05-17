Kül bulutu Hollanda'da havaalanı kapattı

T24 - İzlanda'daki yanardağ patlamasından sonra oluşan kül bulutları nedeniyle Hollanda'da Amsterdam ve Rotterdam havaalanları uçuş trafiğine kapatılıyor.



Hollanda devlet televizyonunun haberine göre, söz konusu havaalanları TSİ 07.00'den itibaren en az 8 saat süreyle kapatılırken, İzlanda'dan gelen kül bulutlarının ülkedeki diğer havaalanlarının çalışmasını etkilemeyeceği öngörülüyor.



Her iki havaalanı, Hollanda'nın iç ve dış hava yolu ulaşımında önemli yere sahip, Amsterdam havaalanı ayrıca Avrupa hava ulaşım ağında yolcu taşımacılığında beşinci, kargo taşımacılığında ise üçüncü büyük havalimanı olarak yer alıyor.



İzlanda'dan gelen kül bulutları nedeniyle İngiltere'de de Londra yakınlarındaki Heathrow ve Gatwick havaalanları TSİ 03.00 itibarıyla hava trafiğine kapatılmıştı.





