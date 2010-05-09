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Dünya

Kül bulutu hava trafiğini aksatıyor

İzlanda'daki yanardağdan yayılan kül bulutlarının uçuş güvenliği için tehlike oluşturmayı sürdürmesi, İrlanda hava trafiğini aksatmaya devam ediyor.

09 Mayıs 2010 03:00

T24 - İzlanda'daki yanardağdan yayılan kül bulutlarının uçuş güvenliği için tehlike oluşturmayı sürdürmesi, İrlanda hava trafiğini aksatmaya devam ediyor.
    
İrlanda Havacılık Kurumu (IAA), ülkenin batı kesiminde bulunan Donegal, Sligo ve Knock havalimanlarının yerel saatle 15.00'ten sonra, Galway ve Kerry'deki havalimanlarının da gün içerisinde uçuşlara kapatılacağını, durumun öğle saatlerinde yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.
    
Dublin, Cork ve Waterford'daki havalimanlarının şimdilik normal çalışmayı sürdüreceğini kaydeden IAA yetkilileri, hava trafiğindeki aksamaların önümüzdeki günlerde de sürebileceği uyarısında bulundu.
    
İzlanda'dan gelen kül bulutunun hafta içinde özellikle ülkenin batı kesimlerinde yoğunlaşmasından endişe edildiği, Amerika'nın kuzeyi ve Avrupa'nın güneyiyle yapılacak karşılıklı uçuşların bu durumdan etkilenebileceği kaydedildi.
    
Yanardağ faaliyetlerinin sonuçlarını izleyen acil planlama kurulu da, durumun şimdilik İrlanda'da insan sağlığına ve doğaya zarar verecek boyutta olmadığını açıkladı.
    
Rüzgarın esiş yönüne ilişkin tahminler, kül bulutlarının özellikle çarşamba günü İrlanda ve İngiltere üzerinde yoğunlaşabileceğini gösteriyor.
    
Geçen ay bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte hava sahasını 6 günlüğüne kapatan İrlanda'daki havalimanlarında uçuşlar günlerdir kesintili olarak yapılabiliyor.


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