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Spor

Kül bulutu Barça'yı otobüse mahkûm etti

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter ile karşılaşacak olan Barcelona, Milano'ya karayoluyla gidecek.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 20 Nisan Salı günü deplasmanda Inter ile karşılaşacak olan Barcelona, İzlanda'da yanardağdaki patlamalardan oluşan kül bulutunun hava trafiğini büyük ölçüde kapatmasından dolayı kara yoluyla Milano'ya gidecek.


Otobüsle Milano'ya gidecek Barcelona'nın, bugün öğleden sonra yola çıkacağı ve yaklaşık 1000 kilometre yol yapacağı bildirildi.


Verilen bilgilerde, Barcelona'nın yaklaşık 600 kilometre yol yaparak geceyi Fransa'nın güneyindeki Cannes kenti yakınlarında geçirmeyi planladığı, pazartesi sabahı da Milano'ya doğru kalan 350 kilometrelik yolu gidecekleri ifade edildi. Barcelonalı yöneticiler ve taraftarların ise her birinin farklı programlar yaptığı, maç gününde hava yolunun açılmasını ümit ettikleri belirtildi.


Barcelonalı futbolculardan Sergio Busquets, Milano'ya otobüsle gitmenin "hiçbir özür teşkil etmediğini" vurgulayarak, "Fiziksel olarak en iyi şekilde maça hazırlanmaya çalışacağız. Otobüsle seyahate alışık değiliz, ama fiziki olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz" dedi.

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