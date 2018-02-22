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Kukerlandia Festivali, Edirne'de tanıtıldı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - BULGARİSTAN'ın Yambol kentinde 8 bin yıllık tarihe sahip Kukerlandia Festivali'nin gösteri ekibi, Edirne sokaklarında dolaşıp, 'kötü ruhları' kovaladı

22 Şubat 2018 16:38

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - BULGARİSTAN\'ın Yambol kentinde 8 bin yıllık tarihe sahip Kukerlandia Festivali\'nin gösteri ekibi, Edirne sokaklarında dolaşıp, \'kötü ruhları\' kovaladı. El yapımı kıyafetleri ve üzerlerindeki çanlarla renkli görüntüler oluşturan ekibin gösterileri ilgiyle izlendi.
Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile Bulgaristan\'ın Yambol kentindeki Tunca Belediyesi tarafından iki ülkenin geleneksel kültürlerinin tanıtılması için \'yenilikçi girişimler ile büyüyen festivaller\' sloganıyla \'Interreg- IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği\' projesi hazırlandı. Yambol\'de Tarihi Kırkpınar Güreşleri, Edirne\'de ise Kukerlandia Festivali tanıtıldı.
Proje kapsamında, \'baharı müjdeleme\' geleneğine göre, üzerlerine el yapımı maskeli kıyafetler giyerek, çok sayıda çanı da bellerine bağlayan gösteri ekibi üyeleri, Edirne sokaklarında gürültü yaparak dolaştı ve \'kötü ruhları\' kovdu. Gösteri, tanıtım amacıyla trafiğe kapatılan Saraçlar Caddesi\'nde yapıldı. Görenlerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği gösteri, ilgiyle izlendi.
Projenin koordinatörlüğünü yapan Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Mübeccet Güzey, tarihi Kırkpınar Güreşleri\'ni bu kapsamda en iyi şekilde tanıtmak istediklerini söyledi. Bulgaristan\'ın Yambol kentindeki Tunca Belediyesi ile Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında iş birliği yaptıklarını kaydeden Güzey, \"Tarihi Kırkpınar Güreşleri\'ni Balkanlar\'da da tanıtmak için Tunca Belediyesi ile iş birliği projesi yaptık. Yambol\'da tarihi Kırkpınar Güreşlerimizi tanıttık. Onların 8 bin yıllık geçmişe sahip olan Kukerlandia yani \'Maske Festivali\'ni de Edirne\'de tanıtıyoruz. Geleneksel kıyafetleriyle Edirne sokaklarında dolaşarak \'kötü ruhları\' kovaladılar ve gösteri yaptılar. İki ülkenin kültürlerini birbirine tanıtma hatta daha geniş kitlelere ulaştırmak anlamında çok önemli bir proje yürütüyoruz\" diye konuştu.

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