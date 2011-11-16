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Kuğulu alt geçitlerine ilişkin mahkeme kararı ANKARA (A.A)

16 Kasım 2011 15:36

-Kuğulu alt geçitlerine ilişkin mahkeme kararı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından, Kuğulu alt geçitleriyle ilgili, ''Ankara 8. İdare Mahkemesinin kamuoyuna yansıyan kararı esasında, 24 Mart 2008 tarihinde iptal edilmiş ve Danıştay safhası da tamamlanarak kesinleşmiş bir konuda, Danıştay kararına uyulmak suretiyle verilmiş bir iptal kararıdır'' denildi. Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, ''Ankara 8. İdare Mahkemesinin kamuoyuna yansıyan kararının esasında, 24 Mart 2008 tarihinde iptal edilmiş ve Danıştay safhası da tamamlanarak kesinleşmiş bir konuda, Danıştay kararına uyulmak suretiyle verilmiş bir iptal kararı'' olduğu belirtildi. Açıklamada, bir bölgeye ilişkin imar planının idari yargı yerlerince iptal edilmesi halinde o bölgenin plansız kalacağı, imar planı yapmaya yetkili idarelerce yargı kararlarında belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak, yeni bir plan yapılacağı ve sonraki uygulamalarında yeni yapılan imar planlarına göre gerçekleştirilmesi gerektiğinin yargı içtihatlarıyla kabul edildiği de kaydedildi.

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