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Kuğulu alt geçitleri trafiğe kapatılacak ANKARA (A.A)

13 Kasım 2011 19:21

-Kuğulu alt geçitleri trafiğe kapatılacak ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kuğulu alt geçitlerinin yapımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 2006'daki kararını mahkemenin iptalini ''inanılmaz ve uygulanması imkansız olarak'' nitelendirdi. Gökçek yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Belediyesi, Peyzaj Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin başvurusu üzerine 8. İdare Mahkemesinin, Kuğulu alt geçitlerin yapımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 2006'daki kararının iptali ile alt geçitlerin kapatılmasına neden olacak kararına tepki gösterdi.  Kararı ''inanılmaz ve uygulanması imkansız olarak'' nitelendiren Gökçek, şunları kaydetti: ''İnanılmaz ve uygulanması imkansız kararlarla maalesef karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. 5,5 yıl önce başlanılan, başlandığı sırada önce yürütmeyi durdurma kararı verilen, bilahare yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldığı için yapımı tamamlanan Kuğulu alt geçitlerinin aradan 5,5 yıl geçtikten sonra, uygulanması Ankara'ya felaket meydana getirecek bir kararın verilmiş olmasını hayretle karşılıyorum. Şimdi ne yapacağız? Mahkeme kararını uygulamak için Kuğulu alt geçitlerini kapatacağız. Trafik felç olacak. Bu kararı veren mahkeme bunları düşünmeden nasıl bu kararı verdi aklım havsalam almıyor. Bir inşaat başladığı anda durdurulursa kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Ama 5 yıldan bu yana üzerinden vızır trafiğin aktığı ve hiçbir sıkıntının yaşanmadığı, kaza olaylarının inanılmaz derecede azaldığı bir uygulamanın durdurulmasını anlayamıyorum.'' Mahkeme kararını uygulamamanın suç olduğunu belirten Gökçek, açıklamasında ''Bu nedenle, mecburen Kuğulu alt geçitlerini kararın uygulanması süresinin son günü olan 23 Kasım 2011 Çarşamba günü sabahından itibaren trafiğe kapatacağız. Sadece yan yollardan trafik akışını vermeye çalışacağız. Vatandaşlarımızın 23 Kasım Çarşamba gününden önce güzergahlarını bu karar doğrultusunda yeniden belirlemelerini rica ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.  Aynı sıkıntının daha önce Akay Kavşağı alt geçidinde de yaşandığını hatırlatan Başkan Gökçek, şöyle devam etti: ''Biz Akay geçidini mahkeme kararı doğrultusunda kapatmak üzere ilanlarla vatandaşı bilgilendirmiştik. 4 ayrı dava açılarak bu kararın uygulanamayacağına dair karar alınması idare mahkemeden talep edilmiş, idare mahkemesi önce yürütmeye durdurma vermiş daha sonra da kararın uygulamasını iptal etmişti. Başvurular üzerine mahkeme Akay Kavşağının Ankara'nın yoğun trafik yükünü kaldırdığını, hastanelere giden ortak yol olduğunu, yangın halinde itfaiyenin acil yetişmesi için bu yolların zorunlu olduğunu gerekçe göstererek idare mahkemenin iptal kararının uygulanamayacağına karar vermişti. Şimdi de aynı şekilde Ankaralılar, bu davaları örnek göstererek idare mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları takdirde sorun kendiliğinden halledilmiş olacaktır. Halkımızdan mahkeme kararını uygulamak zorunda olmamız nedeniyle doğacak sorunlardan dolayı özür diliyoruz.''

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