Küfürler havada uçuştu!

T24 - Temmuz 2010... Yer Galatasaray'ın Hollanda kampı... Yeni formaların tanıtımı için Arda, Ayhan, Sabri ve Mustafa Sarp hazırlık yapıyor, küfürler havada uçuşuyor. Galatasaray'ın kaptanı 'mercan' formaya çok ağır bir benzetme yapıyor! Ve bu görüntüler saniye saniye kaydediliyor.



Galatasaray’la ilişkisi pamuk ipliğine bağlı olan Arda Turan’ın sezon başı kampında, yeni formalar ile ilgili kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. TRT Spor’da dün gece yayımlanan ‘Futbol Arenası’ adlı programdaki görüntüler, Sarı-Kırmızılı camiayı şok edecek cinsten. Profesyonel bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde şunlar yaşanıyor: Arda, Ayhan, Sabri ve Mustafa Sarp yeni sezon formalarının tanıtımı için hazırlık yapıyor. Mustafa Sarp’ın sessiz kaldığı ortamda Sabri, Arda ve Ayhan, dönemin sportif direktörü Adnan Sezgin’le diyaloğa giriyor. Sabri, “Adnan abi her sene enteresan bir forma çıkıyor” diye sesleniyor. Sezgin, “Ben bakmadım” diyor.



‘Heriflere malzeme veriyoruz!’ Aynı esnada somon rengi formayı giyen Arda Turan’dan tüyleri diken diken eden sözler geliyor: “Sen bu formalara nasıl bakmazsın! Her sene bir o..... rengi var. Heriflere malzeme veriyoruz.” Ayhan Akman ise Kemal Sunal’ın, bir filmindeki küfürlü diyaloğu, “Faşo aga... Böyle i.ne gibi p.şt gibi bir şey” diyerek Adnan Sezgin’e aktarıyor! Birkaç dakika sonra Sezgin, ‘Arslan’ kodlu formayı Arda’ya gösteriyor, kaptan, “Eee Galatasaray forması nerede!” karşılığı veriyor. Tepkisini devam ettiren Arda, “Abi böyle forma olur mu ya! A... k... ben bunların” diyor.



Arda: Fikrim değişmedi Şok görüntülerin yayımlanmasının ardından programa telefonla bağlanan Arda ise olayı doğrulayarak, şu açıklamayı yaptı: “Benim Galatasaray sevgimi, Galatasaray formasına olan bağlılığımı anlatmama gerek yok. Bir önceki sezon da turuncu forma vardı. Bu sefer de pembe (mercan forma) olunca, tepki verdik. Adnan abiye (Sezgin) şaka yollu isyan ediyorduk. Biz futbolcular olarak her zaman parçalı formayı giymek istiyoruz. Fikrimde bir değişiklik yok. Formanın rengini halen beğenmiyorum. Biz de Galatasaray taraftarı gibi, parçalı formayı giymek istiyoruz. Ancak orası bizim yatak odamızdı. Basının girmesi yasaktı. Bu görüntüleri sızdıranları da Allah’a havale ediyorum. Bu saatte yatağımdan kaldırılıp, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum