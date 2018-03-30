‘Kuduz köpek' Mattis'ten Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a: Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum

ABD’nin ‘kuduz köpek’ lakaplı Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın son Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, “Duyduğuma göre şeytanın vücut bulmuş haliymişsin” diye takıldı. Bolton, Mattis’in şakasına kahkahalarla yanıt verdi.

Eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yerine getirilen Bolton’ı, Savunma Bakanlığı’nın girişinde karşılayan Mattis, ''Duydum ki, gerçekten de şeytanın vücut bulmuş haliymişsin ve ben de seninle tanışmak istedim'' dedi. Bolton'un kahkahasının ardından ikili birlikte kapıdan içeri girdi.

ABD Başkanı Trump'ın Dışişleri Bakanlığına Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına H.R. McMaster'ın yerine Bolton'u getirmesinin ardından medyanın dikkati Savunma Bakanı Mattis'in vereceği tepkiye yönelmişti. ABD medyasında, Trump'ın son değişikliklerinin ardından, deniz piyadelerinin 'kuduz köpek' lakaplı emekli generali Mattis'in, kabinede en güvercin isim olarak kaldığı ve tecrit edilmiş duruma düştüğüne dair yorumlar yapılmıştı.