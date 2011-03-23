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Dünya

KUDÜS'TEKİ PATLAMA OTOBÜSÜN DIŞINDA OLDU TEL AVİV (A.A)

23 Mart 2011 18:09

-KUDÜS'TEKİ PATLAMA OTOBÜSÜN DIŞINDA OLDU TEL AVİV (A.A) - 23.03.2011 - İsrail'in Kanal 10 televizyonu, Kudüs'ün merkezindeki patlamanın, daha önce açıklandığı gibi otobüsün içinde değil dışında meydana geldiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, 20 dolayında yaralının bulunduğu patlamada ölen olmadı. Yaralılardan birininse durumunun ciddi olduğu bildirildi. Patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda polis ve ambulans giderken, şehrin girişi de kapatıldı. Olayın nasıl bir patlayıcıdan kaynaklandığına ilişkin araştırma sürüyor.

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