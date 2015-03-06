Kudüs'te yayalara saldırı



Saldırı Kudüs'ün doğusunda sınır polisinin görev yaptığı bölgede meydana geldi. Olayda beş kişi yaralandı. Yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

Polis sözcüsü Luba Samri, “Genç bir adam aracını yayaların üstüne sürdü, sonra araçtan indi ve insanları bıçaklamaya çalıştı” dedi.

Samri, sürücünün Kudüs'ün doğusundan bir Filistinli olduğunun düşünüldüğünü kaydetti. Associated Press haber ajansına konuşan polis sözcüsü, saldırının bir terör saldırısı olarak nitelendirildiğini belirtti.

Filistinliler, son zamanlarda Kudüs'te benzer saldırılar düzenlemişti. Ekim ve kasım aylarında, Filistinliler otomobillerini yayaların üzerine sürüp, çok sayıda sivilin ölümüne yol açmıştı.