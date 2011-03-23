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Dünya

Kudüs'te şiddetli patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Kudüs'te bir otobüsün yakınında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

23 Mart 2011 02:00

T24 - İsrail polisi Kudüs’te şiddetli bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Ordu radyosu, patlamanın şehirlerarası otobüs terminali yakınında, 74 nolu otobüste meydana geldiğini bildirdi. İsrail radyosu ise, patlamada ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde, Kongre Merkezi binası yakınındaki bir telefon kulübesine çantayla bırakılan patlayıcıdan kaynaklanan saldırıda ölen kadının kimliği açıklanmadı, ancak kadının 60 yaşında olduğu belirtildi.




İsrail polisi Kudüs’te şiddetli bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Ordu radyosu, patlamanın şehirlerarası otobüs terminali yakınında, 74 nolu otobüste meydana geldiğini bildirdi. İsrail radyosu ise, patlamada ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde, Kongre Merkezi binası yakınındaki bir telefon kulübesine çantayla bırakılan patlayıcıdan kaynaklanan saldırıda ölen kadının kimliği açıklanmadı, ancak kadının 60 yaşında olduğu belirtildi.

Radyo ayrıca, Kudüs'ün girişinde silahlı olduğu belirtilen bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığın, ancak bunun patlamayla ilgisinin bulunup bulunmadığının henüz belli olmadığını aktardı.

İsrail polisi patlamayı terör saldırısı olarak nitelendirdi ve Filistinli militanları sorumlu tuttu. Bu arada yaralılardan 3'ünün durumunun kritik, ikisinin halen ameliyatta olduğu kaydedildi. Patlamada yaralı sayısı son olarak 31 olarak duyuruldu.

Saldırı sonrasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün başlayacağı Rusya seyahatini ertledi. Batı Şeria'daki Filistin hükümeti de saldırıyı kınadı.


Zamanlama dikkat çekici

Saldırının, İsrail'in birkaç gündür Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarından sonra yapılması dikkat çekici olarak yorumlanıyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dün, üçü çocuk 9 kişi yaşamini yitirmişti. Gazze'den Yahudi yerleşim birimlerine roket saldırisı düzenlenmesini gerekçe gösteren İsrail, önceki gece de Gazze Şeridi'ne 5 hava saldırısı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu, 19 Filistinli yaralanmıştı.


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