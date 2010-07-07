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Dünya

KUDÜS'TE OSMANLI'DAN KALMA EL BOMBASI BULUNDU KUDÜS (A.A)

07 Temmuz 2010 16:12

-KUDÜS'TE OSMANLI'DAN KALMA EL BOMBASI BULUNDU KUDÜS (A.A) - 07.07.2010 - Kudüs kentinin Eski Kent bölgesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma yüz yıllık bir el bombası bulundu. İsrailli yetkililer, kentin tarihi duvarlarında restorasyon çalışmaları sırasında yapılan kazıda yumruk büyüklüğünde el bombası bulunduğunu söyledi. İsrail bomba imha uzmanlarının, yaklaşık 300 gram patlayıcı içeren ve yakın mesafedeki bir kişiyi öldürebilecek bombanın Osmanlı dönemine ait olduğunu tespit ettiği kaydedildi. Uzmanların, bombayı güvenli bir bölgeye alıp imha ettiği bildirildi. 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünde olan Eski Kent, 1917 yılında İngiltere'nin eline geçmişti. 

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