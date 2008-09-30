Kudüs’te ortak 'Bayram'

Musevi takvimine göre yılbaşı sayılan Roş Aşana ile Müslümanların kutsal Ramazan bayramı bu yıl aynı güne denk geldi. Bu yüzden dünyanın iki büyük dininin inananları "bayram" heyecanını birlikte yaşıyor. Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam'ın beşiği olan Kudüs'te çekilen fotoğraf kareleri yıllardır İsrail ve Filistin çatışmalarının merkezindeki iki dine mensupların mutluluğu nasıl paylaştıklarını net bir biçimde yansıtıyor. Ancak International Herald Tribune gazetesinin konuştuğu bir Filistinli ise "Kudüs İsrail kontrolünden çıkmadıkça barış olmaz" diyor. Öte yandan Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Olert birbirlerinin yılbaşı ve bayramlarını kutladı.

