-KUDÜS'TE KİLİSE KUNDAKLANDI TEL AVİV (A.A) - 30.10.2010 - Bazı aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te Peygamber (Haneviim) Caddesi üzerinde bulunan eski bir kiliseyi kundakladı. Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kilisenin kundaklanan ilk katının, içindekilerle birlikte büyük hasar gördüğü kaydedildi. Kilisenin önde gelen liderlerinden Zekeriya El-Maşriki, aldıkları ilk bilgilerin, bazı yaşlı yerleşimcilerin kilisenin arka kısmındaki camları kırarak, birinci katından içeri molotof kokteylleri attığı yönünde olduğunu söyledi. Kiliseye yapılan saldırıyı şiddetle kınayan ve bunun dini gruplar arasındaki düzeni bozma niyetiyle işlenmiş ağır bir cürüm olduğunu söyleyen El Maşriki, Kudüs'teki siyasilerin ve kamuoyunun, kentteki kutsal mekanların korunması için bir an önce harekete geçmesini istedi. El Maşriki, aynı zamanda tüm rahipleri ve din adamlarını, suçluların cezalandırılarak adaletin yerine getirilmesi için İsrail hükümetine baskı yapmaya çağırdı. El-Maşrikie, Kudüs'te kutsal yerleri ve Filistinlilere yönelik şiddetten koruyacak, dinlerarası hoşgörüyü sağlayacak uluslararası bir otoriteye ihtiyaç bulunduğunu da ifade etti. Yanan kilisenin 1897'de inşa edildiği ve 1948 yılına kadar Filistin İncil Araştırmaları Akademisi olarak hizmet verdiği bildirildi.