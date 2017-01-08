Kudüs'te kamyonlu saldırı; 4 İsrail askeri hayatını kaybetti

Kudüs’ün en işlek caddelerinden birine kamyonl" saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi ağır en az 15 kişi yaralandı. Kamyonun İsrailli askerlerin üzerine sürüldüğü olayda dört askerin öldüğü bildirildi.

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği habere göre bir polis sözcüsü, “Bu bir terörist saldırı” açıklamasında bulundu. TIR şoförünün vurularak öldürüldüğü bilgisi geçilirken İsrail Ordu Radyosu ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Acil Servisi’ne ait ambulansların olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Saldırının, kentin eski şehir bölgesine bakan popüler bir bölgede yaşandığı belirtiliyor. Bölge tüm yönlerden trafiğe kapatıldı.