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Dünya
Deutsche Welle

Kudüs'te kamyonla saldırı

Kudüs'ün doğusunda kalabalığın arasına dalan kamyon en az 4 kişinin hayatına mal oldu. Saldırıda birçok kişi de yaralandı.

08 Ocak 2017 19:20

İsrail polisinin verdiği bilgiye göre saldırıda en az 4 asker hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Saldırganın askerler tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Polis olayın muhtemel bir terör eylemi olduğunu, saldırıyı düzenleyen kamyon şoförünün Kudüs'ün doğusundan ve Filistinli olduğunu açıkladı.

Saldırı Kudüs'ün güneyinde Armon Hanaziv Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlendi. Kamyon, İsrail askerleri bir servis aracından indikten hemen sonra gerçekleşti. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alarak kapattı.

Polis yetkilileri saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı'nın da soruşturmaya dahil olduğunu duyurdu. Saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Armon Hanaziv, 1967'de İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ün güneydoğu kesiminde yer alıyor. Filistinliler bölgeyi gelecekteki başkentleri olarak görüyor ve burada hak iddia ederken, İsrail Kudüs'ün tamamının kendilerine ait olduğu görüşünde. Bölgede 2015 'ten bu yana pek çok saldırı düzenlendi.

Fransız haber ajansı AFP'nin verilerine göre Ekim 2015'ten bu yana burada düzenlenen saldırılarda 247 Filistinli, 40 İsrailli, iki ABD, bir Ürdün, bir Eritre ve bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters/AFP/AP,MK/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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