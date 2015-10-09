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Dünya
Deutsche Welle

Kudüs'te cuma namazı gerginliği

İsrail yönetimi bugün cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen erkeklere yaş sınırlaması getirdi.

09 Ekim 2015 13:18


İsrail makamlarından yapılan açıklamada, 50 yaş altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki şiddet olayları dinmek bilmiyor. Dün Kudüs'te bir ortodoks Yahudi ve bir kadın polis saldırıya uğradı. Her ikisi de ağır yaralandı. İsrail'in kuzeyinde bir İsrailli asker bir Filistinlinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Başbakan Benjamin Netanyahu, "ülkesinin bir terör dalgasıyla yüz yüze olduğunu" söyledi. Netanyahu, "güvenlik güçlerinin saldırganlar ve eylem talimatlarını verenlerle kararlılıkla mücadele edeceğini" açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Mescid-i AksaKudüsYahudiFilistinlininBenjamin NetanyahuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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