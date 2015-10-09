Kudüs'te cuma namazı gerginliği



İsrail makamlarından yapılan açıklamada, 50 yaş altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki şiddet olayları dinmek bilmiyor. Dün Kudüs'te bir ortodoks Yahudi ve bir kadın polis saldırıya uğradı. Her ikisi de ağır yaralandı. İsrail'in kuzeyinde bir İsrailli asker bir Filistinlinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Başbakan Benjamin Netanyahu, "ülkesinin bir terör dalgasıyla yüz yüze olduğunu" söyledi. Netanyahu, "güvenlik güçlerinin saldırganlar ve eylem talimatlarını verenlerle kararlılıkla mücadele edeceğini" açıkladı.