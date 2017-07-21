Kudüs'te çıkan olaylarda üç Filistinli öldü

Kudüs'te çıkan çatışmalarda üç Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Şiddet olayları, geçen hafta iki İsrailli polisin öldürüldüğü saldırının ardından artan güvenlik önlemleri gölgesinde gerçekleştirilen Cuma namazı sonrası meydana geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail polisinin kullandığı gözyaşartıcı bomba ve plastik mermilerden dolayı 20'den fazla Filistinli yaralandığını açıkladı.

Bugünkü olaylar İsrail güvenlik makamlarının, 50 yaşın altındaki erkeklerin Cuma namazı için Haremi Şerif'e girmelerini yasaklaması ve Filistinlilerin bunu ayrımcı bir uygulama olarak nitelendirilerek protesto etmesi sonrası çıktı.

İsrail ordusu dün de Batı Şeria'da askereleri bıçaklamaya çalışan bir Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi. Son iki yılda 45'i İsrailli, ikisi ABD'li ve biri de İngiliz turist olmak üzere 48 kişi bıçaklı saldırılarda hayatını kaybetti. 255 Filistinli de İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

Erdoğan ile Rivlin telefonda görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin perşembe akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rivlin'den bugünkü protestolara neden olan metal dedektörlerinin kaldırılmasını istedi. Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise Rivlin'in Erdoğan'dan geçen cuma günü Harem-i Şerif yakınlarında düzenlenen terör saldırısını kınamasını istediği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı İsrail devletinin Türkiye'deki terör saldırıları sonrasında derhal kınama mesajı gönderdiğini hatırlatmış; Kudüs, İstanbul ya da Paris, nerede olursa olsun terörizmin terörizm olduğu anlayışıyla aynı tavrın Türkiye'den de beklendiğini bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin protestosu sürüyor

Geçen hafta Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisinin ölümü üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı.

Pazar günü yasak kaldırılmış ve güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmişti. Filistinliler güvenlik önlemlerini protesto amacıyla Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddediyorlar.

Harem-i Şerif, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en önemli üçüncü kutsal mekanı sayılıyor. Yahudilerin kutsal Ağlama Duvarı da aynı yerde bulunuyor.

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DW/Reuters/dpa/ÇÖ/AG/BK/HS