Kudüs'te bir otobüste bombalı saldırı; 21 yaralı

Kudüs'te bir otobüste meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, olayın bombalı eylem olduğunu açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, İsrail'de, Kudüs'ün güneybatısında El Halil kentine gitmekte olan bir otobüste patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar da alev aldı. Güvenlik yetkilileri, olayda 2'si ağır 21 İsrail vatandaşının yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yangının otobüsün arka kısmına yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı ve yakınındaki otobüs ile bir aracın da yangından etkilendiği kaydedildi.

Patlamanın nedenine ilişkin açıklama ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, patlamanın bombalı saldırıdan kaynaklandığını belirtti.

Hamas'tan açıklama

Filistinli gruplar, Kudüs'teki bombalı saldırıyı "İsrail'in cinayetlerine karşılık doğal bir yanıt" olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Kudüs operasyonu" tebrik edilerek, "Bu, ulu orta infazlar ve Mescid-i Aksa'nın kirletilmesi başta olmak üzere İsrail'in cinayetlerine karşılık verilen doğal bir yanıttır" ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada ise "Operasyon, Filistin intifadasının sürdüğünün bir mesajı, direnişin canlılığının delili" ifadesi kullanıldı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) de operasyonun, İsrail'in Filistin halkına yönelik günlük ihlallerine karşılık doğal bir yanıt olduğunu kaydetti.

İsrail Polis sözcüsü Luba Samri yaptığı yazılı açıklamada, bombalı saldırı sonucu iki otobüste çıkan yangında 2'si ağır 21 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Olay yerinden görüntüler kameralara böyle yansıdı: