Kudüslü alimlerden Mescid-i Aksa çağrısı

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab ile Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den oluşan Kudüslü alimler, Mescid-i Aksa kararını basın toplantısıyla açıkladı.

Salhab'ın okuduğu ortak açıklamada, "Kudüslü alimler, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa kapılarına getirdiği uygulamaları tamamen kaldırmasının ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girmesi yönünde karar aldı." denildi.

Müslümanların toplanma imkanı bulması amacıyla Mescid-i Aksa'da ilk namazın ikindi vakti kılınacağı aktarılan açıklamada, "Yaptığımız verimli değerlendirmelerden sonra Kudüs ve Filistin'den Mescid-i Aksa'ya ulaşma imkanı olanların topluca mübarek Harem-i Şerif'e girmeleri çağrısı yapıyoruz. Müslümanları, her zaman ve yarın başta olmak üzere cuma günleri Mescid-i Aksa'ya akın etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Aksa'ya girmek küçük-büyük her Müslüman'ın hakkı"

Mescid-i Aksa'ya tekbir ve dualarla girilmesi çağrısının yapıldığı açıklamada, Kudüs Vakıflar Müdürlüğü'nden de Aksa muhafızlarını Harem-i Şerif'e alması talebinde bulunuldu.

Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Salhab, Mescid-i Aksa'nın hiçbir kapısının kapanmasına müsaade etmeyeceklerini ve yaş sınırını da kabul etmediklerini vurgulayarak, "Aksa'ya girmek, küçük-büyük her Müslüman'ın hakkıdır. Kudüs halkının dik duruşu ve birliği, işgalciyi Mescid-i Aksa hakkında aldığı son kararlara karşı geri adım atmaya zorladı." diye konuştu.

Salhab ayrıca, Kudüslü alimlerin, Müslümanların Aksa'ya bütün kapılardan girebilme imkanı bulması için Megaribe Kapısı'nın anahtarının da Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne verilmesini istediğini sözlerine ekledi.