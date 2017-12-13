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 KUDÜS ZİRVESİNDE İSRAİL PROTESTOSU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesinin  yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın Harbiye girişinde Osmanlı Ocakları'ndan bir grup İsrail'i protesto etti

13 Aralık 2017 17:30

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesinin  yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nın Harbiye girişinde Osmanlı Ocakları\'ndan bir grup İsrail\'i protesto etti. Pankart açan grup adına Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat kısa bir açıklama yaparak, \"Eğer dünya gelecekte gerçekten kalıcı bir barış istiyorsa, insanların dillerine dinlerine karşı bir saygı varsa Kudüs\'ün İsrail\'e teslim edilmemesi gerekir\" dedi.
Görüntü Dökümü:
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- Aile fotoğrafından görüntüler
- Protestonun görüntüsü
- Erdoğan\'ın konuşması
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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