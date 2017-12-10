'Kudüs' tepkisi devam ediyor

TOKAT, (DHA)

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ün artık İsrail\'in başkenti olduğunu açıklamasının ardından, siyasilerin yanı sıra spor camiası da bu olaya tepki gösterdi.

Takımlar, bu hafta oynanan tüm maçlara \"Kudüs kırmızı çizgimizdir\" pankartı ile çıkarken, tribünlerde de taraftarlar hazırladıkları pankartlar ile İsrail ve ABD\'ye tepki gösterdi.

Bugün ise Tokat ile Sancaktepe Belediyespor arasında Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu\'nda oynanan mücadelede de takımlar \"Kudüs kırmızı çizgimizdir\" pankartı ile sahaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oyuncuların sahaya çıkışı