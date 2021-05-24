Kudüs'te iki İsrailli bıçaklandı; Filistinli saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

T24 Dış Haberler

Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin biri asker iki İsrailliyi bıçaklayarak yaraladığı açıklandı.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs'te vurulan vatandaşın durumuyla ilgili bilgi alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda saldırgan olduğu belirtilen kişinin üstü örtülü bir biçimde hareketsiz yattığı görülüyor.

İsrail ambulans servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada 20'li yaşlardaki 2 yaralıdan birinin durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

İsrail ve Filistin arasında geçen hafta ateşkes anlaşmasına varılmıştı.