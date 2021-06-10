Kudüs'te çıkan yangında 2 bin 650 dönüm arazi kül oldu

Kudüs'te sabah saatlerinde ormanlık bölgelerde çıkan yangında 2 bin 650 dönüm arazi kül olurken, Kudüs-Tel Aviv arası oto yollar ise trafiğe kapatıldı.

Kudüs'te sabah saatlerinde başlayan yangınlar yetkilileri harekete geçirdi. Kudüslü itfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kudüs çevresinde yer alan Neve Ilan ve Abu Gosh bölgelerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Yetkililer, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i Kudüs'e bağlayan 425 karayolunun Netaf istikametinde, Kfar Adar-Ma'aleh Hahamisha yolunun ise her iki yönde de trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Büyümesinin ardından yangının, Kudüs'te yer alan birçok ormanlık araziye sıçradığını bildiren yetkililer, öğleden sonra en az 29 itfaiye ekibinin, 10 yangın söndürme uçağın ve 2 helikopterin de dev yangını söndürmek adına başlatılan çalışmalara katıldığını ve toplamda 70 itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini ifade etti. Ayrıca İsrail itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katılması için çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Çıkan yangın sonucu Kudüs'ün birçok bölgesini yoğun bir duman tabakası kaplarken, İsrail Çevre Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede kalp ve akciğer hastalığı olan kişilerin, yaşlıların, çocukların ve hamile kadınların evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi. Ayrıca nüfusun geri kalanının, açık havada fiziksel aktiviteyi sınırlaması, pencereleri kapatması ve klima kullanması da tavsiye edildi. Kudüs ve çevresini küle çeviren yangına ilişkin yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, ilk belirlemelerde 2 bin 650 dönüm arazinin kül olduğu kaydedildi.