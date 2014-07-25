T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kudüs Seriyyeleri İsrail'e 115 roketle operasyon başlatacak!

Kudüs Seriyyeleri, İsrail'e karşı 'kuşatmayı yarma' adı altında askeri operasyon başlatacaklarını açıkladı

25 Temmuz 2014 14:46

Abluka altındaki Gazze'yi günlerdir bombalayan İsrail'e karşı, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu bazı kentler ve hedeflere yönelik farklı tiplerde 115 roketin kullanılacağı bombardıman başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında Tel Aviv, Aşdod, Beersheva (Bi'r Seba), Askalan ve İsrail'in güneyindeki Gazze şeridi çevresinde yer alan yerleşim birimlerinin farklı tiplerde 115 roketle hedef alınacağı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonların İsrail'in Beyt Hanun, Şucaıyye ve Huzaa bölgelerine karadan başlattığı saldırılar ile İsrail'in sivilleri zorla evlerinden uzaklaştırması ve sivil katliamlara tepki olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr 2 Temmuz'da kaçırılmış ve yakılarak öldürülmüştü. İsrail olayların ardından 7 Temmuz'da "Koruyucu hat" adı altında Gazze'ye havadan, 17 Temmuz Perşembe akşamı da karadan saldırıya geçmişti.

İsrail'in havadan, karadan ve denizden Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 806 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 130 kişi yaralandı. İsrail ordusu da Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana 32 askerinin öldüğünü bildirmiş ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bu sayının 76 olduğunu duyurmuştu. Bu saldırılar sırasında 435 İsrailli sivilin de yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER

Kudüs Seriyyeleriİsrailfilistinroketsaldırıgazze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24