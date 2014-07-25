Kudüs Seriyyeleri İsrail'e 115 roketle operasyon başlatacak!

Abluka altındaki Gazze'yi günlerdir bombalayan İsrail'e karşı, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu bazı kentler ve hedeflere yönelik farklı tiplerde 115 roketin kullanılacağı bombardıman başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında Tel Aviv, Aşdod, Beersheva (Bi'r Seba), Askalan ve İsrail'in güneyindeki Gazze şeridi çevresinde yer alan yerleşim birimlerinin farklı tiplerde 115 roketle hedef alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonların İsrail'in Beyt Hanun, Şucaıyye ve Huzaa bölgelerine karadan başlattığı saldırılar ile İsrail'in sivilleri zorla evlerinden uzaklaştırması ve sivil katliamlara tepki olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr 2 Temmuz'da kaçırılmış ve yakılarak öldürülmüştü. İsrail olayların ardından 7 Temmuz'da "Koruyucu hat" adı altında Gazze'ye havadan, 17 Temmuz Perşembe akşamı da karadan saldırıya geçmişti.

İsrail'in havadan, karadan ve denizden Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 806 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 130 kişi yaralandı. İsrail ordusu da Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana 32 askerinin öldüğünü bildirmiş ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bu sayının 76 olduğunu duyurmuştu. Bu saldırılar sırasında 435 İsrailli sivilin de yaralandığı belirtilmişti.