Kudüs protestolarında üç Filistinli hayatını kaybetti

Filistinli sağlık görevlileri, İsrail askerleri ile Filistinli protestocular arasındaki sokak çatışmaları sırasında üç Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, iki protestocunun Gazze Şeridi'ndeki protestolar sırasında, diğer Filistinlinin ise Batı Şeria ile Kudüs arasındaki Anata kentinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bugün hayatını kaybedenlerle birlikte 6 Aralık'tan bu yana protestolarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı yediye yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kıyı şeridinde yaklaşık 3 bin 500 kadar Filistinlinin askerlere molotof kokteyli ve taş attığı ayrıca ateşe verilmiş lastiklerle saldırdığı, bunun üzerine askerlerin de eylemcilerin liderlerini belirleyerek bunlara ateş açtığı bildirdi.

ABD’nin 6 Aralık'taki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından sonraki ilk cuma Filistin'de "Öfke Günü" ilan edilmiş, protesto gösterilerinde bir Filistinli hayatını kaybederken en az 760 kişi yaralanmıştı. Protesto gösterileri ve çatışmalar devam ediyor.

İslam ülkelerinden protesto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çağrı ile 57 İslam ülkesinin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çarşamba günü Kudüs gündemi ile İstanbul'da toplanmış ve kararı protesto etmişti. Bu toplantıda Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı sonrası Almanya başkenti Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde ise İsrail bayrakları yakılmıştı. İsrail bayrağının yakılması Almanya'da büyük tepki görmüş, olayın ardından Başbakan Merkel, “Yahudi karşıtlığına her türlü araçla karşı koyacakları” açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ise Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararı kabul etmeyen Alman federal hükümetini eleştirdi. Büyükelçi Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterilere de değinen Büyükelçi Issacharoff, Almanya'daki protestolarda bayrak yakılmasının yasaklanmasını talep etmişti.

Dpa/AFP/Reuters/ÇA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe