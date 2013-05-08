Kudüs müftüsü gözaltına alındı

Filistin Fetva Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin evine baskın düzenleyerek Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldığı kaydedildi.

Gözaltılar, Filistinli yetkililer tarafından keyfi olarak nitelendiriliyor. 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl sonra herhangi bir açıklama yapılmaksızın dün serbest bırakılan Fetih Hareketi Milletvekili Cemal et-Tayravi, İsrail'in Filistinlileri keyfi biçimde gözaltına aldığını ve bu insanların 'hayatını küçümsediğini' ifade ederek, gözaltılara tepki göstermişti.