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Dünya

Kudüs müftüsü gözaltına alındı

İsrail polisinin Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldığı belirtildi

08 Mayıs 2013 14:48

Filistin Fetva Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin evine baskın düzenleyerek Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldığı kaydedildi.

Gözaltılar, Filistinli yetkililer tarafından keyfi olarak nitelendiriliyor. 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl sonra herhangi bir açıklama yapılmaksızın dün serbest bırakılan Fetih Hareketi Milletvekili Cemal et-Tayravi, İsrail'in Filistinlileri keyfi biçimde gözaltına aldığını ve bu insanların 'hayatını küçümsediğini' ifade ederek, gözaltılara tepki göstermişti.

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