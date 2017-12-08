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Kudüs kararına Yalova'dan tepki

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi

08 Aralık 2017 20:26

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.
AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından organize edilen basın açıklaması, cuma namazı sonrasında Merkez Camii önünde yapıldı. Basın açıklamasına AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Burada grup adına konuşan AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını söyledi. Güçlü, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artımaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam âleminin kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetinin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının her zaman takipçisi olacağız\" dedi.

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