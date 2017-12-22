Kudüs kararı sonrası Ramallah’ta çatışmaların sertleşmesi bekleniyor

İrfan Sapmaz / Ramallah, 22 Aralık (DHA) - Ramallah\'ın Beytil bölgesinde Filistinli protestocularla israil askerleri arasındaki çatışmalar dün de gün boyunca devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda verilen Kudüs kararının ardından İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sertleştirmesi ve Cuma namazı sonrası büyük gösterilerin olması bekleniyor.

Dün tüm gün süren çatışmalarda İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinli protestoculara, gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti.

İsrail askerleri zaman zaman gazetecilere de gaz bombaları attı. Bazen de Filistinli protestocuların attığı taşlar basın mensuplarına isabet etti.



Görüntü dökümü:

- Ramallah\'ta protestocular ve İsrail askerleri arasındaki çatışmalar