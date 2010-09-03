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Dünya

Kudüs Günü için binlerce kişi yürüdü

İran ve Pakistan'da Kudüs Günü nedeniyle yürüyüşler düzenlendi. İran'daki gösterilere İsrail ve ABD karşıtı sloganlar damga vururken, Pakistan'daki gösteri kana bu

03 Eylül 2010 03:00

T24- İran'ın başkenti Tahran'da ''Dünya Kudüs Günü'' dolayısıyla törenler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da Tahran Üniversitesi bahçesinde cuma namazı öncesinde düzenlenen gösteride halka hitap etti.


Ahmedinejad, ''Filistinlilerin kaderini yine Filistinlilerin belirleyeceğini, hiç kimsenin İsrail'e bir karış toprak verme hakkına sahip olmadığını'' söyledi.


Ahmedinejad konuşmasında ABD'nin arabuluculuğuna karşı çıktı ve müzakerelerden yine sonuç alınamayacağını savundu.


İsrail'in ''ırkçılığın sembolü'' olduğunu söyleyen Ahmedinejad, ''Onlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. En yaygın bir şekilde kültürleri tahrip ediyor, ahlaksızlığı yayıyorlar. Siyonist rejim gidicidir ve bu rejimin başları en kısa süre içinde halkların adil mahkemelerinde yargılanacak'' dedi.


PAKİSTAN'DA GÖSTERİLERE KAN BULAŞTI


Pakistan'ın Ketta kentinde ise Ramazan ayının son Cuma'sı dolasıyla düzenlenen "Kudüs Günü" yürüşü intihar saldırısının hedefi oldu.


Saldırıda 43 kişi öldü. 100 üzerinde yaralı var.

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