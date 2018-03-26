Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Türkiye'deki mülklerin iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Kudüs Ermeni Patrikhanesi, kendi yönetimlerinde bulunan Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı’na ait Türkiye’deki taşınmazlarının iadesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.



Ermeni Haber'de yer alan habere göre, merkezi Kudüs’te bulunan Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı, Osmanlı döneminde faaliyet göstermiştir. Vakıf aynı zamanda Kudüs Ermeni Patrikhanesi olarak faaliyet gösteriyordu. Kudüs Ermeni Patriği aynı zamanda vakfın tek yetkilisi.



Maryakop Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1973 yılında mazbutaya alınarak, yönetimi ve mülkleri Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmişti. Kudüs Ermeni Patrikhanesi, hem vakfın mazbutaya alınması kararına karşı hem de mülklerin iadesi için hukuk mücadele veriyor. Patrikhane avukatları Ali Elbeyoğlu aracığıyla, vakfın mazbutaya alınması kararının iptal edilmesi için dava açtı.



2012’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mazbutaya alınması kararına karşı Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde açılan ilk dava mahkeme tarafından reddedildi. Yerel mahkeme, Kudüs Patrikhanesi’nin, Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı adına dava açamayacağı gerekçesiyle davayı reddetti. Kudüs Patrikhanesi bu karara karşı Danıştay’a başvurdu. Danıştay 10. Dairesi de 2016’da tüm itirazları reddetti. Vakıf bu sefer dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.



Avukat Elbeyoğlu, başvurusunda, söz konusu vakfın yabancı bir vakıf olduğuna, Vakıflar Genel Müdürlüğü belgelerinde de vakfın Kudüs merkezli bir vakıf olduğunun açıkça görüldüğüne ve yabancı bir vakfın mazbutaya alınamayacağına dikkat çekti. Söz konusu vakıf ile Kudüs Patrikhanesi’nin aynı vakıf olduğuna vurgu yapılan başvuruda vakfın 1950 yılına kadar Türkiye’de temsilcisi olduğu ve kira toplamaya devam ettiği belirtildi.



Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Türkiye sınırları içinde 100’ün üzerinde mülkü olduğu tespit edildi. Kuzguncuk’ta tapusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçen ve ardından yıkılan bir yalı, Altunizade’de 21 tapu, İstiklal Caddesi, Fatih ve Adana’da da Vakfın el konulan mülkleri mevcut. Mülkler için de açılan davalar devam ediyor.