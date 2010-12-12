-KUDATGOBİLİK YENİDEN TİSK BAŞKANI SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 24. Genel Kurulu sonunda Tuğrul Kudatgobilik yeniden başkan seçildi. TİSK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, konfederasyonun 24. genel kurulu sonucunda Tuğrul Kudatgobilik üçüncü kez yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu başkan vekilliklerine Hakkı Matraş ile Tandoğan Tokgöz seçilirken, denetleme kuruluna; Mustafa Demir, Sabri Acar, Bedirhan Çelik, disiplin kuruluna; Mürsel Öztürk, Mehmet Güneş, Ali Nuri Türker, Uraz Tantuğ, Kazım Süren isimleri getirildi.