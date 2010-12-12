T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KUDATGOBİLİK YENİDEN TİSK BAŞKANI SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 20:40

-KUDATGOBİLİK YENİDEN TİSK BAŞKANI SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 24. Genel Kurulu sonunda Tuğrul Kudatgobilik yeniden başkan seçildi. TİSK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, konfederasyonun 24. genel kurulu sonucunda Tuğrul Kudatgobilik üçüncü kez yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu başkan vekilliklerine Hakkı Matraş ile Tandoğan Tokgöz seçilirken, denetleme kuruluna; Mustafa Demir, Sabri Acar, Bedirhan Çelik, disiplin kuruluna; Mürsel Öztürk, Mehmet Güneş, Ali Nuri Türker, Uraz Tantuğ, Kazım Süren isimleri getirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24