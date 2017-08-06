Küçüksu Mesiresi'ne otopark için beton döküldü!

İstanbul Boğazı’nın yanı başında olan Beykoz'daki tarihi Küçüksu Mesiresi’nin bir kısmına, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından artan otopark ihtiyacını karşılamak üzere asfalt döküldü.

Yaklaşık 50 yıldır atıl vaziyette olan Beykoz'daki tarihi Küçüksu Mesiresi'ne dökülen asfalt, dozerle sıkıştırılarak düzleştirildi. İBB kuruluşu İSPARK, özellikle hafta sonu yoğunluğu nedeni ile yapılan ‘geçici parklanmadan’ vazgeçtiklerini açıkladı ancak mesire alanının ortasına dökülen asfalt öylece kaldı. Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Yılmazer “Burası yeşil bir zemindi, kapkara oldu. Burası nasıl eski haline gelecek bilemiyoruz” dedi.

Yanıbaşında boğaz, komşuluğunda tarih var

Osmanlı’dan günümüze ulaşan Küçüksu Mesiresi, bugün her ne kadar atıl ve izbe olsa da, bir zamanlar sosyal hayatın en canlı olduğu eğlence mekanlarından biriydi. Eski günlerine tanıklık edenlerin halen sıra sıra dizilen mısırcılarıyla, uçurtmalarıyla, bisikletleriyle hatırladıkladıkları Küçüksu, Boğaz kenarında nadir kalan boş yerlerden. Mesire alanının hemen yanından Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Gidelim Göksu'ya bir alem-i ab eyleyelim” satırlarına ilham olan Göksu deresi, az ötesinde Anadolu Hisarı bulunuyor.

Mısırcıların çayırından şantiyeye, şantiyeden otoparka döndü

Yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğündeki alanın tahribatı yıllar öncesine dayanıyor. Önce I. ve II. Köprünün yapımında şantiye alanı olarak kullanılan mesire alanı, 2000’li yıllara gelindiğinde İSKİ şantiyesi ve İETT otobüs terminali oldu, bir süre hayvan pazarı olarak da kullanıldı. Halen ağaçların olduğu bir kısım olsa da, genel olarak yeşil alan dokusu bozuldu. Alanın bir kısmı, özellikle haftasonları Boğaz kenarındaki kafe ve restoranlara gelen nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere İSPARK tarafından otopark olarak kullanılmaya başlandı. Ancak İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 2014 yılında İSPARK’a tahsis yönündeki kararını iptal etti, Danıştay da bu kararı onadı.

Otoparktan vazgeçildi, asfalt kaldı

Boğaziçi doğal ve tarihi sit alanında kalan alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Marmara Üniversitesi, Vakıflar, Maliye, Milli Saraylar ve şahsa ait parsellerden oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde alanın Marmara Üniversitesi’ne ait kısmına İBB tarafından asfalt döküldü. Dozerle sıkıştırılarak düzenlendi. Başta Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği olmak üzere Beykozlular basın açıklaması yaparak itirazlarını iletti. İSPARK, ‘geçici parklanma’ alanından vazgeçtiklerini ve alandan çekildiklerini açıkladı. Ancak mesire alanının ortasına dökülen asfalt öylece kaldı.

Çocukluğa özlem…

Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Yılmazer, “Burası yeşil bir zemindi, kapkara oldu. Sit alanı olan çivi çakılmayacak bir yere kamyonlar, dozerlerle geldiler. Tonlarca asfaltı doldurup sıkıştırıp otopark yapma amacıyla tahminen 10 dönüm alanını daha yok ettiler. Burayı kullanmayacağız deyip tabelaları da söktüler. Burası nasıl eski haline gelecek bilemiyoruz” dedi. Çayırda bisiklete binmek için beklerken çekilen çocukluk fotoğraflarını gösteren Yılmazer, “Buranın mısırı çok meşhurdu, alana mısır kazanları kurulurdu. İnsanlar mısır yer, dolaşır, lunaparka gider, bisiklet kiralardı. Burası insanların ailecek gelip günlerini geçirebildikleri bir yaşam alanıydı, yok edildi” dedi.

İBB: Eski haline getirilecek

İSPARK yaptığı açıklamada “Sabancı Öğretmenevi karşısında bulunan alana İSPARK geçici olarak zorunluluktan kısa süreli parklanma yaptırmıştır. Sabancı Öğretmenevi’nde özellikle haftasonları yapılan düğünlerde büyük bir parklanma sorunu yaşandığı için bu alan zorunlu olarak ve geçici olmak kaydıyla kullanılmıştır. Ancak İSPARK bu alanı tamamen parklanmaya kapatmış ve araçlardan arındırmıştır” ifadelerine yer verdi. İBB ise, ‘alanın eskisi gibi mesire alanı haline getirileceğini’ açıkladı. İBB yetkilileri Küçüksu Mesiresi’ne yönelik projenin tamamlandığını, ihale aşamasına gelindiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2013 yılında ‘Küçüksu Mesiresi Koruma ve Çevre Düzenleme Projesi’ kapsamında çalışma yapıldığını, içinde uçurtma ve çayır alanlarının bulunduğu bir proje hazırlandığını duyurmuştu.

Muhtar: Bütün partiler el birliği ile mesire alanı olması için hareket etmeli

Anadoluhisarı Mahalle Muhtarı Güzin Merve alanın İSPARK için kullanılmamasını belirterek, “Bir tek Beykoz Belediyesi’nin çabası ile olmaz. Bütün partilerin birleşip el birliği ile burayı yeniden mesire alanı olarak Beykoz’a kazandırmaları lazım. Biz çocukluğumuzu nasıl yaşadıysak yeni kuşaklar da yaşasın” dedi.

“Türkiye’de çim saha yokken, Fenerbahçe burada idman yapardı”

Anadoluhisarı’nın sakinleri Küçüksu Mesiresi’nin, Göksu deresinin, plajdan denize girdikleri günleri anlattılar. Mehmet Basri Balık, Küçüksu’nun yemyeşil olduğu günleri “Burada Anadoluhisarı İdman Yurdu kulübünün futbol sahası vardı. Kışın büyüyen otlar, ‘kulübe gelir olsun’ diye biçilirdi. İnsanlar üzerinde top oynardı. Hatta Türkiye’de çim saha yokken, Fenerbahçe Avrupa’ya deplasmana gideceği zaman Küçüksu çayırında idman yapardı” diyerek anlattı.

“Artık eskisi gibi olmaz”

Alanın eski günlerine döneceğinden umutsuz olan 82 yaşındaki Vedat Tüplükkan şöyle konuştu: “Mesire yerinde mısır kazanları vardı. Millet mısır alır, yerdi. Ağaçların altında piknik yaparlardı. Küçüksu’ya yarım saatte bir vapurlar gelirdi, güzel bir sayfiye yeriydi. Artık eskisi gibi olmaz, daha kötü olmasın da”.

“Köklü bir değişiklik yapılmayacaksa eski halinden çok daha iyi”

Otopark olarak kullanılan alanın öncesinde mezbelelik ve kötü durumda olduğunu hatırlatan Ahmet Davaş ise, “Otoparktan evvel çamurluk, mezbelelik bir yerdi. Pazar günü araç izdihamı oluyor. Mıcır döktüler, araba park ediyorlar. Köklü bir değişiklik yapılmayacaksa eski halinden çok daha iyi” şeklinde konuştu.(DHA)