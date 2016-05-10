Küçükpazar sakinleri: Sürekli silah sesleri geliyor, semti Suriyeliler bile terk etti

İstanbul’un en büyük sığınmacı mahallesi olarak bilinen Küçükpazar’da, vatandaşlar boş binalardan zaman zaman silah sesleri duyulduğunu belirtti. Mahalle esnaflarından Kenan A., “Küçükpazar bir dönem yoğun şekilde Suriyelilere ev sahipliği yaptı. Evler harabeye dönmüş vaziyette. Başıboş, yıkık dökük evler ipsiz sapsız insanların meskeni haline geldi" dedi.

Vahdet’ten Şule Altınel ve Halit Taşdelen’in haberine göre, yakın geçmişte Bangladeşlilerle Romanya’dan gelen sokak müzisyenlerini ağırlayan Küçükpazar, son dönemde ise ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecileri konuk ediyordu. Ama artık semtte madde bağımlılarının dışında neredeyse insan görmek mümkün değil. Semt sakinleri Suriyelilerin bile terk ettiği metruk binalardan silah seslerinin geldiğini söylüyor.

“Yıkık dökük evler ipsiz sapsız insanların meskeni”

Esnaflardan Kenan A., da “Küçükpazar bir dönem yoğun şekilde Suriyelilere ev sahipliği yaptı. Ancak, son dönemde onlar da burayı terk etti” dedi. İşlerinin durma noktasına geldiğine değinen Kenan A, “Son yıllarda burada çok ciddi sayıda Suriyeli mülteci yaşıyordu. Artık hiç kalmadı diyebiliriz. Mahalle sessizliğe büründü. Bizim de işlerimiz durma noktasına geldi. Evler harabeye dönmüş vaziyette. Başıboş, yıkık dökük evler ipsiz sapsız insanların meskeni haline geldi. Küçükpazar tehlike saçıyor” şeklinde konuştu.

Fırat Y., ise Küçükpazar’da olaysız gün olmadığını söylerken “Buralar çok sahipsiz kaldı. Yetkililer Küçükpazar’ı ve buranın sorunlarını görmezden geliyor. Belki de burada yaşayan insanları semtten soğutmaya çalışıyorlar. Başıboş evlerin bulunduğu çevrede güvenlik sıkıntısı var. Olay çıktığından müdahalede geç kalınıyor. İnsanlar tedirgin. Halka daha fazla zarar gelmeden buraya el atılmalı” dedi.

“Silah sesleri duyuluyor”

Bir diğer esnaf Kadir Ç., ise şunları söyledi: Burada çoğunlukla Pakistanlılar ve Bangladeşliler var. Semtte her gün kavga çıkıyor. Silah sesleri duyuluyor. Evlerin çoğu yıkıldı. İşi gücü olmayan, ipsiz sapsız kişiler buralarda olay çıkarıyor. Eskiden karakol vardı. Onu da kaldırdılar. Hal böyle olunca büyük bir asayiş sorunu ortaya çıktı. Akşam 21.00’dan sonra hayat bitiyor. Tehlikeli olduğu için turist de gelmiyor.

Esnaf Levent Selçuk da, semtteki sorunların son 7-8 ayda arttığını belirterek, “Geçenlerde benim dükkanın kamerasını gece söküp almışlar. Kamera varken polise de yardımcı oluyorduk. Dükkanın önünde olay çıktığı zaman polis bizden görüntü alıyordu. Asayişi sağlamak için sokaklarda kamera sistemi olmalı. En azından bir caydırıcılığı olur” dedi.