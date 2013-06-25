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TMSF'nin el koyduğu Akşam'dan ayrılan Küçükkaya: Günlerce ağlamak istiyorum

TMSF'nin el koyduğu Akşam gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından da Akşam gazetesindeki meslektaşlarıyla vedalaştı

25 Haziran 2013 22:38

Çukurova Grubu'nun 455 milyon dolarlık borcu nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu yayınlardan Akşam gazetesinin istifa eden Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Twitter'daki hesabından "Hiçbir gelecek kaygım yok" dedi ve "Vedalaşamadan çıktığım arkadaşlarım kızmasın bana, günlerce ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Küçükkaya Twitter'daki hesabından konuya ilişkin olarak sırasıyla şunları yazdı:

"2 bin yılı Nisan ayında başladığım Akşam Gazetesi'ndeki yolculuğum 1 dk önce sona ermiştir. Olağanüstü insanlarla eşsiz bir deneyimdi." 

"Hiçbir gelecek kaygım yok, en ufak umutsuzluk yok içimde; ama vedalaşamadan çıktığım arkadaşlarım kızmasın bana, günlerce ağlamak istiyorum."

"Böylesi bir günde, başta 'meslektaşlarım' olmak üzere hepiniz bana güç ve moral verdiniz. Unutulmaz...sonsuz teşekkürler."

TMSF, Akşam gazetesine el koyduktan sonra gazetenin genel yayın yönetmenliği pozisyonuna Star gazetesi eski Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Mehmet Ocaktan getirildi. Çukurova Medya Şirketleri Grup Başkanı Cengiz Özdemir, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni olan İsmail Küçükkaya'ya "TMSF'ye danışman ol. Skytürk360'ta program yap; Akşam'da yazmaya devam et. Serdar Çaloğlu modelini uygulayalım (Show TV). Satış süresince bize danışmanlık yap" teklifini sundu. Ancak Küçükkaya, teklifi reddederek istifasını sundu.   

 

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