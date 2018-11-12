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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ YANGINDA BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ (2) 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)  Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede 12

12 Kasım 2018 17:01

 


Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) 
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dairede bir kadın cesediyle karşılaştı. Yeliz Yurdakul isimli kadının engelli olduğu da öğrenilirken, Yurdakul\'un komşuları dışarı da gözyaşlarına boğuldu. Yangın tamamen söndürülürken, polis ve itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Yurdakul\'un cenazesinin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu\'na kaldıracağı öğrenildi 

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri polis ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Komşulardan detaylar
-Ağlayankomşular
-Genel ve detaylar
 

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