-KÜÇÜKÇEKMECE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Halkalı TEM Yanyol Ankara istikametinde 34 AZ 6647, 66 HF 735 ve 35 AV 4276 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Medine Şen, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Şen'in cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan Bayram ve Tahir Şen, Melek Erdoğan ile Serkan Yayla, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Ankara istikametinde seyir halinde olan 07 K 4515 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.