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Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 200 kilo skunk ele geçirildi

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de düzenlediği operasyonda 200 kilo skunk ele geçirdi

21 Şubat 2018 14:38

 

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de düzenlediği operasyonda 200 kilo skunk ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 14 Şubat’ta uyuşturucu madde sattığını belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri bir ev ve arabada yaptığı operasyonda 200 kilo skunk ele geçirdi.  Operasyon kapsamında Kosova uyruklu D.R.(27) ve Arnavut uyruklu J.A.(33) gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

LABORATUVARDA HAZIRLANIYOR
Emniyet kaynakları, ‘Skunk’ isimli uyuşturucunun laboratuvar ortamında hint kenevirinin genetiğini değiştirerek üretildiğini belirtti. Ele geçirilen uyuşturucu madenin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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