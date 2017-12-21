KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece\'de sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenledi. 8 adrese düzenlenen baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Barbaros Hayrettinpaşa Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katında arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin ilerlemesi
-Özel harekat polisleri
-Binaya girişi
-Kapıyı çalmaları
-Eve giren polisler
-Ele geçirilen uyuşturucu
-Detaylar