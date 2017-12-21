KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece\'de sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenledi. 8 adrese düzenlenen baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Barbaros Hayrettinpaşa Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katında arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin ilerlemesi

-Özel harekat polisleri

-Binaya girişi

-Kapıyı çalmaları

-Eve giren polisler

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Detaylar

