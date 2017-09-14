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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SURİYELİLER İLE MAHALLE SAKİNLERİ ARASINDA GERGİNLİK: 2 YARALI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de dün Suriyelilerle ile mahalle sakinleri arasında çıkan bir kişinin bıçakla yaralandığı kavganın ardından gerginlik bugün de devam etti

14 Eylül 2017 05:04

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece\'de dün Suriyelilerle ile mahalle sakinleri arasında çıkan bir kişinin bıçakla yaralandığı kavganın ardından gerginlik bugün de devam etti. Akşam saatlerinde çıkan kavganın ardından toplanıp Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. 

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi\'nde dün Suriyeli bir grup ile mahalleli gençler arasında kavga çıktı. Kavgada Serdar Poyraz isimli genç bıçaklalanarak yaralandı. Poyraz kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 
Olayın ardından gerginlik bugün de devam etti. Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasındna yine kavga çıktı. Kavga sırasında başına taş isabet eden bir mahalleli yaralandı. Mahalleli toplanarak Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine TOMA aracı da gelerek önlem aldı. Polis ekipleri toplanan kalabalığı sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi. Polis ekiplerinin mahallede zırhlı polis araçlarla devriye gezerken, çevik kuvvet ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişi sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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- Toplanan mahalle sakinleri
- Zırhlı polis araçları ve toma dan görüntü 
- Mahalle sakinleri ile röp
- Slogan atan mahalle sakinleri
- Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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